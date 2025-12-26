男子高校生が殺害された事件。逮捕された元少年は「犯人が自分かもしれない」と伝えた記憶があるということです。２０１０年、神戸市北区で当時高校２年生の堤将太さん（当時１６）が殺害された事件では、当時１７歳だった男（３２）が逮捕され、懲役１８年の判決が確定しています。将太さんの遺族は、男とその両親に対し約１億５０００万円の損害賠償を求め訴えを起こしていて、１２月２６日弁論を終えました。裁判のあと