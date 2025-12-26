死亡した母親の年金を騙し取っていたか。自宅の庭に両親の遺体を遺棄した疑いで逮捕された男を再逮捕です。警察によりますと、詐欺などの疑いで再逮捕された大津市稲津の無職・端野和也容疑者（５０）は２０２２年、母親が亡くなったことを隠して年金を請求し、今年１０月までに約２５３万円をだまし取ったなどの疑いがもたれています。端野容疑者は１２月１０日、自宅の庭に両親の遺体を埋めたとして逮捕されていますが、母