26日のボートレース平和島「BTS横浜開設18周年記念」初日は、荒天により9R以降が中止、打ち切りとなった。順延はせず、最終日の12R優勝戦は予定通り31日に行われる。この日は最大8メートルと強い向かい風が吹いて1Rから安定板を装着。2R以降は周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮された。