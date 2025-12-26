警察車両の赤色灯千葉地検は26日、指定暴力団住吉会の前会長宅に侵入して現金5千万円を盗んだとして、窃盗と邸宅侵入の罪で、東京都港区、住吉会会長の小川修容疑者（72）や同会幹部ら計4人を起訴した。起訴状などによると、関功前会長が亡くなった2022年5月31日の深夜、前会長の知人の50代女性が管理する千葉県柏市の前会長宅に侵入し、室内から5千万円を盗んだとしている。県警は、2千万円を受け取らせて被害届を撤回させ