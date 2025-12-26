東京・市谷の防衛省川崎重工業は26日、船舶用エンジン検査で燃費性能のデータを改ざんした不正に関する追加報告書を発表した。公表済みの商船用に加え、海上自衛隊の潜水艦用でも改ざんがあったと説明。潜水艦用は1988年から2021年に防衛省に納入された計66台で、不正は30年以上にわたり続いていた。防衛省は26日、川重を同日から2.5カ月の指名停止措置にした。また川重の潜水艦修理契約を巡る裏金問題でも、裏金を原資に私物