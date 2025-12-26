２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日１３円５３銭（０・０３％）高の４万３５５７円２２銭だった。２日連続で値上がりした。３３３銘柄のうち半数ほどの１６７銘柄が上昇した。前日はクリスマス休暇で休場だった海外市場が多く取引材料に乏しかったため、投資家による売買が少なく小幅な値動きとなった。業種別では、電機や情報・通信、小売業の銘柄の上昇が寄与した。一方、非