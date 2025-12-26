林総務大臣は、去年の衆議院選挙で陣営が支払った労務費について、実態のなかった13人分を削除する形で収支報告書を訂正したと説明し、陳謝しました。【映像】「適切とはいえない経理処理」林総務大臣が陳謝林総務大臣「この度、私設秘書が適切とはいえない経理処理を行い関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをおわびを申し上げます」選挙運動費用の収支報告書によりますと、林大臣の陣営は、去年の衆院選でポスターの維持管