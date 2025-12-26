３０日に閉館する「セルテ」の外観＝１０日、横浜市中区ＪＲ関内駅前の商業施設「セルテ」（横浜市中区）が３０日に閉館する。開業から５８年。地区最大のショッピングビルとして存在感を示してきたが、北口エリアの再開発に伴い新たな複合ビルへと生まれ変わる。１９６７年１１月、不動産業の信販コーポラス（現・日本開発）が「横浜センタービル」としてオープン。当時は３０代以降の富裕層をターゲットにしたテナント構成で