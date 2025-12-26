26日の石川県内は、強い冬型の気圧配置の影響で雪が降り、金沢市内ではこの冬初めての本格的な積雪となりました。日本付近は強い冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んだため、26日の石川県内は大気の状態が非常に不安定となり、山地を中心に石川県内全域で朝から断続的に雪が降っています。午後4時までの24時間降雪量は、白山河内で18センチ、加賀中津原で12センチ、この冬初めての本格的な積雪となった金沢では6センチ