25日夜、石川県七尾市で、成人男性が刃物で腕を切りつけられる事件がありました。犯人は刃物を持ったまま現場から逃走し、警察が行方を追っています。事件があったのは、石川県七尾市国分町にある商業施設の駐車場です。25日午後9時半過ぎ、商業施設の関係者の男性が駐車場に出たところ、面識のない男に「騒いだら殺すぞ」などと言われ揉み合いになり、腕を切りつけられました。犯人の男は現場から刃物をもったまま、現在も逃走し