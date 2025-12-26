年末年始の帰省では、些細な出来事をきっかけに嫁姑の間に行き違いが起こることがある。男女問題に詳しい日本合コン協会の田中絵音さんは「とりわけ食べ物にまつわる価値観は家庭ごとに大きく異なる。食事が原因で、嫁姑の仲がギクシャクしてしまうこともある」という――。写真＝iStock.com／Wirestock※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wirestock■皆が楽しく集まる年末年始…のはずだった年末年始の帰省は、楽しみな気