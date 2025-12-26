ユニットコムは12月25日、パソコン工房WEBサイトと全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗において、「キャスター付きPCスタンド」を発売した。価格は2,981円。パソコン工房、デスクトップPCの移動に便利なキャスター付きスタンドデスクトップPCの下に敷いて使うスタンド製品。キャスターを備えたことで簡単に移動させられる点が特徴で、従来製品よりも車輪のサイズを大型化したことで安定した動作が可能だという。PCとの接触部に