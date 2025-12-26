チャウヌのコンサートフィルム『CHA EUN-WOO：MEMORIES IN CINEMAS』が、2026年1月9日(金)より劇場公開されることが決定した。【写真】チャウヌ、軍服＆スーツ姿の"欠点なし"美貌本作は、オールラウンダーアーティストとして活躍するチャウヌの初VRコンサートとして制作され、2025年6月に日本公開され大きな反響を呼んだ『CHA EUN-WOO VR CONCERT：MEMORIES』を基にしたもの。今回新たに公開される『MEMORIES IN CINEMAS』では、同