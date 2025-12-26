巨人が新外国人として前レッドソックス傘下３Ａウースターのブライアン・マタ投手（２６）と契約合意したと正式発表した。メジャー経験はないが、マイナー通算１５０登板（１０１先発）３２勝３０敗、防御率３・６７、５１５イニングで５５３奪三振と高い奪三振率を誇る。今季は３Ａで全てリリーフで４２試合に登板したが、キャリアの大半が先発。今オフはベネズエラのウィンターリーグで９登板（７先発）４勝２敗、防御率１