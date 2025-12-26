横浜ＦＭは２６日、ＭＦジョルディクルークス、ＦＷディーンデイビッド、ＭＦユーリアラウージョの３選手と２６年百年構想リーグ及び２６―２７年シーズンの契約に合意したと発表した。ベルギー出身の３１歳・クルークスは今夏、Ｊ２磐田から加入し、横浜ＦＭで１２試合２得点と活躍した。イスラエル出身で２９歳のデイビッドは今季３得点、ブラジル出身の２９歳・アラウージョはリーグ９試合に出場した。