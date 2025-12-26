検察組織への信頼を揺るがしかねない事態だ。毎日新聞や朝日新聞などによると、他人の前科情報を交際相手に漏らしたとして、さいたま地検の30代男性検事が国家公務員法（守秘義務）違反の罪で略式起訴された。さいたま簡裁は12月26日、30万円の略式命令を出したという。刑事処分とは別に、法務省が懲戒免職処分としたとも報じられている。男性検事は、マッチングアプリで知り合って交際していた女性に捜査情報を漏えいしたとされる