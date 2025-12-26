兵庫県加古川市が２６日、来年１月１８日に「第１２回棋士のまち加古川将棋フェスタ」を、ニッケパークタウン１階センタープラザで開催することを発表した。加古川市はゆかりのプロ棋士７人が活躍中であることから、「棋士のまち加古川」を全国に発信中。今回の将棋フェスタでは、将棋を指し始めたばかりの子どもから熱心なファンまで、誰もがプロ棋士を身近に感じ、将棋の奥深さを一日中楽しみ尽くせる多彩なプログラムを