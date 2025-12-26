【新華社北京12月26日】中国共産党中央委員会の機関紙「人民日報」は25日、国際評論「消えぬ日本軍国主義の亡霊に警戒を」を寰宇平名義で掲載した。主な内容は次の通り。日本の長崎市は長崎原爆資料館の展示リニューアル計画で、現在の展示で用いられている「南京大虐殺」という表記を「南京事件」に、「侵略」を「進出」に変更する案を出した。これに対し、一部の長崎市民からは強い反対の声が上がっている。市民団体のメンバ