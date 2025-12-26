軽量スポーツカーとして理想的な仕上りポルシェ史上最高の1台は？V10エンジンのカレラGTか、空冷エンジンにMTが組まれたクラシックな911か。どれも、訴求力の強いモデルだと思う。【画像】今なら現実的なご予算でポルシェ718ボクスター／ケイマンGT4 RSとスパイダー RSも全101枚だが筆者は、走行性能と扱いやすさ、信頼性、コストパフォーマンスを満遍なく満たすポルシェとして、982世代の718ボクスターと718ケイマンを推