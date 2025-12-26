気象台は、午後6時15分に、なだれ注意報を柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市などに発表（雪崩注意報） 26日18:15時点中越、上越では、26日夜遅くまで大雪に警戒してください。下越、佐渡では、27日未明まで高波に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報