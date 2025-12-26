史上最高値で年末を迎えます。きょうが年内最後の発表となったコメの平均価格は5キロ4337円と、最高値を再び更新しました。農林水産省によりますと、今月21日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より6円上がって4337円となりました。値上がりは2週連続で、先月下旬に記録した4335円を超え、過去最高値を更新しました。ことしの初めは「3000円台半ば」だったコメ価格ですが、備蓄米の放出