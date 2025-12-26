環境省は26日、2026年度の当初予算案にクマ対策として62億円を計上した。出没がインバウンド（訪日客）にも影響を与えていることから、60億円は国際観光旅客税財源を活用。クマ対策の予算としては過去最大となった。クマの出没対策として、箱わなの設置や果樹の伐採、狩猟免許保有者を公務員として任用する「ガバメントハンター」の人件費の補助など、自治体への交付事業として52億円を盛り込んだ。国の直轄事業は計10億円。