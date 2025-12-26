「預けた腕時計が戻ってこない」。高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」の元代表で、国外逃亡していた男がきょう、警視庁に逮捕されました。その被害額は28億円にのぼるとみられています。ドバイに向け逃亡してからおよそ1年10か月。きょう、捜査が急展開しました。記者「福原容疑者がUAEから帰国しました。うつむきながら歩いています」詐欺の疑いで逮捕されたのは、福原敬済容疑者（44）。高級腕時計シェアリングサー