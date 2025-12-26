２６日午後４時半頃、静岡県三島市南二日町の横浜ゴム三島工場の関係者から「従業員が刺され、液体がまかれた」と１１０番があった。駆けつけた警察官が刃物で刺したとみられる男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。発表によると、逮捕されたのは同市の無職の男（３８）。男は２６日午後４時頃、同工場内で同社社員の男性（２８）を刃物のようなもので刺した疑い。県警は認否を明らかにしていない。現場からは凶器とみられる刃物