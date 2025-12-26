◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(24日〜30日、京王アリーナTOKYO)バドミントン・女子ダブルスの志田千陽・五十嵐有紗ペアが、全日本総合バドミントン選手権大会の2回戦から登場し、初戦をストレートで勝ち上がりました。志田選手はこれまで長年、松山奈未選手とペアを組み、24年のパリ五輪では銅メダルを獲得するなど活躍し、2人は“シダマツ”ペアの愛称でも親しまれてきました。そして今年の8月にペアを解消すると、