静岡県三島市にある工場で、午後4時半頃、「何者かにより刃物で5〜6人刺された。スプレー液を撒かれた。現場では犯人が警察により確保されている」と消防に通報がありました。少なくとも7人がケガをしていて、いずれも意識はあるということです。