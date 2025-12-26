【あす27日（土）全国天気】（ポイント）・年末寒波は峠越え・北日本は荒天続く・全国的に厳しい寒さ・朝は強い冷え込み・東京都心は1℃27日（土）は、年末寒波の峠は越えますが、まだ北日本を中心に、強い寒気に覆われるでしょう。このため、北日本は、26日ほどではないものの、北風が強く、日本海側を中心に、荒れた天気が続きそうです。また北陸も雪や雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。大雪のおそれもあり、27日（土）夕方