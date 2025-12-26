夫婦とは、生活は共にしていても、必ずしも「夫婦の時間」を確保しているわけではありません。仕事や家事、子育てなど、それぞれのペースが異なる中で、ほんのわずかなすれ違いが積み重なり、やがて大きな溝になっていくことも少なくはありません。【漫画】生活リズムの違いで「夫婦の会話」ができない！？（全編を読む）とくに「朝型」と「夜型」という生活リズムの違いは、夫婦関係に小さなストレスをもたらすもの。結婚20年を迎