J1アビスパ福岡は26日、福岡大のDF坂井悠飛（3年）が2027年シーズンに加入すると発表した。兵庫県出身で、立正大淞南高（島根）から福岡大に進学。180センチのセンターバックで、ヘディングを持ち味としている。クラブを通じて、以下の通りコメントを発表した。「このたび、2027年シーズンよりアビスパ福岡に加入することになりました福岡大学の坂井悠飛です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをアビス