気象庁の観測によると、26日午後4時現在、福岡市中央区で最高気温が5.7℃までしか上がらないなど寒い一日となった。最高気温が最も低かったのは添田町の3.6℃で、県内14観測地点すべてで平年より5℃から7℃低くなるなど最も寒い時期を下回った。気象庁の早期天候情報によると、27日ごろまでは寒気の影響で低く、かなり低い日もある。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いが、1月2日ごろからは冬型の気圧配置が