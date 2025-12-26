12月26日夕方、静岡県三島市の工場で複数人が刃物で刺される殺人未遂事件があり、男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】「工場敷地内で刃物で刺された」殺人未遂の疑いで職業不詳の男を現行犯逮捕 15人けが ガスマスク風のもの身につけ漂白剤のようなものをまいたか 横浜ゴム三島工場=静岡・三島市 工場の関係者15人がけがをしたということです。 ＜金原一隆記者＞ 「複数の人が刃物のようなもので刺される事件が起きたの