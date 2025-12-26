トヨタ自動車は、２０２６年の世界生産台数（レクサス含む）を１０００万台超とする計画を固めた。過去最高だった２３年（１００３万台）並みの高水準で、米国や欧州でのハイブリッド車（ＨＶ）の堅調な需要に応える。国内生産は約３５０万台とする。一部の取引先に伝えた。米国の関税政策の影響で現地生産が進む可能性も指摘されていたが、国内の雇用維持や技術伝承に必要とされる国内３００万台を４年連続で上回ることになり