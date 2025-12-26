Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」において、2025年12月26日〜2026年1月5日に年末年始の大型イベント「祭コミ」を開催する。当イベントでは最大765ボーナスコインが獲得できる特別ミッションが行われるほか、お正月限定のログインボーナスも配布する。○新連載プレイバックミッション期間限定の特別ミッションをクリアすると、最大765ボーナスコインを獲得できるミッションを開催。対象作品の任意の1話を読むだけのミッシ