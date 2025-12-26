カナダ発の新星テイト・マクレー（Tate McRae）にとって、2025年はまさに飛躍の年だった。チャート1位を獲得したアルバム『So Close to What』、大規模なツアー、ザ・キッド・ラロイとの破局、ネット上で巻き起こった数々の憶測──いま彼女は、それらが自分にとって何を意味していたのか、そして次にどこへ向かうのかを見つめ直している。米Rolling Stoneのカバーストーリーを完全翻訳。By Angie MartoccioVisuals by CARIN BACKO