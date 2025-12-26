1980年にデビュー・アルバム『ギヴ・ミー・ユア・ラヴ』のリリース以降、「ヘヴン」や「想い出のサマー（Summer of 69）」（ともに84年発表）、「アイ・ドゥ・イット・フォー・ユー」（91年）、「オール・フォー・ラブ」（ロッド・スチュワート、スティングとの共演、93年）など、多数のヒット曲を持ち、世界40カ国以上で1位を獲得、6,500万枚を売り上げている、ロック界の至宝、ブライアン・アダムス（Bryan Adams）。キャリア45