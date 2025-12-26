【続続・あの有名人の意外な学歴】#8戸田恵子が卒業した駒沢学園女子高校は高橋真梨子ら芸能人を多数輩出 “芸能コース”が有名な堀越との違いは？生田絵梨花◇◇◇ミュージカル女優として活躍する乃木坂46第1期生の生田絵梨花（28）。グループを卒業して4年近くたつ今も、現役を含めた歴代人気投票でトップ3の一角を占めている。その人気の高さを見せつけたのは2016年1月、初のソロ写真集「転調」（集英社）を出