【世界ゴルフ新潮流】【宮崎紘一氏コラム】海老原清治プロ（76）が目からウロコの提言…高齢者が続けるためには「ルールを変える必要がある」先月のこの項で、高齢者ゴルファーのゴルフ離れに関する2025年問題を取り上げたが、12月1日に発表された帝国データバンクの調査が興味深い。ゴルフ場市場が4年連続の増加で、6年ぶりに8000億円台を回復したという。この分析によれば、コロナ禍を経て、ゴルフをやめていた人が戻り、訪日