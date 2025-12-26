【山粼武司 これが俺の生きる道】#63【これが俺の生きる道】横浜とのFA交渉で引っ掛かった森祇晶監督の冷淡落合博満さんは非通知着信で「探り」を入れてきた2001年オフ、悩みに悩み抜いて国内FA権を行使した。中日での立場に不安を抱き、横浜から熱心な誘いを受けて移籍へ大きく天秤が傾いた。しかし、現役時代に通算284勝した大投手で、同年オフに就任した山田久志監督から「一緒に戦おう」と頭を下げられ、残留を決