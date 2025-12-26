2025年、静岡市は再開発の話題が相次ぎ、なかでも大きく動いたのが清水駅東口の新サッカースタジアム構想です。今回その候補地にカメラが初めて入りました。さらに、静岡がモデルとする日本初の“まちなかスタジアム”を取材。そこから見えてきた静岡市の未来像に迫ります。スタジアムに、清水庁舎の移転、大型商業施設の出店など、2025年の静岡市は、“街が生まれ変わる話”が次々と動き始めました。それを象徴するのが「新