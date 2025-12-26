ボートレース多摩川「第40回多摩川カップ」の初日が、27日に行われた。今年5月25〜29の一般戦に続く当地連覇を狙う久田敏之（44＝群馬）が4Rを5コース捲り差し、10Rを逃げて制し連勝発進となった。「フライング休み明けでまだ分かっていないけどね」としつつも「回転を上げる方向でペラを叩いて乗れるようになった。前操の渡辺健選手の名残かエンジンなのか、スリット近辺も悪くはなかったと思う」と、まずまずの手応えを得