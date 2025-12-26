いつも優しい夫の様子がおかしくなったのは、妻と友人が“ある美容インフルエンサー”の話をしていた時だそうです。後日、妻は美容について熱心に調べる夫に「今のままで十分」だと声をかけると、夫は怒ったように「生まれつき恵まれた人にはわからない」と告げられて…。＞＞【まんが】夫の秘密を知る女