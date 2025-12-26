大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が26日、茨城県阿見町の同部屋で化粧まわし贈呈式に臨んだ。贈り主は全国で在宅医療などを展開させる医療法人「AGRIE」（つくばみらい市）。新潟県糸魚川市出身で大の里と同じ能生中の卒業生である同法人の伊藤俊一郎理事長（46）が「中学の後輩でもある大の里関も（私と同じ）茨城県内で研鑽（さん）し横綱にまで上り詰めた。何かの縁を感じていますし、応援しないわけにはいかない」