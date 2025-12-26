30分ほどつきまとった女性に車で自宅まで送り届けるとうそを言い、車内で性的暴行をしたとして、会社員の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者菅野順也容疑者（53）は12日、さいたま市で帰宅途中だった20代の大学生の女性に声をかけて車に乗せ、性的暴行をした疑いがもたれています。警察によりますと、菅野容疑者は偶然見つけた女性に30分ほどつきまとい、「大丈夫ですか」などと執拗に声をかけ、自宅に送り届ける