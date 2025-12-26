千葉・銚子市にあるホテルが突然音信不通になった問題で、運営会社の社長が26日午後3時半過ぎに取材に応じ、「今回ご迷惑をおかけして、すみませんでした」と謝罪しました。この問題は、日本で一番早く初日の出が見られる銚子市犬吠埼の「ホテルニュー大新」が突然音信不通になったもので、市の観光協会には「予約したのに連絡が取れない」などの相談が相次いで寄せられています。26日午後、ホテルの運営会社の社長が取材に応じ、