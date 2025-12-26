東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」は、2025年12月26日から26年1月12日までの期間、「イクスピアリ・ザ・セール」を開催します。お得な福袋の販売も約35店舗が参加する冬の「イクスピアリ・ザ・セール」では、すぐに使えるファッションアイテムや雑貨など、最大60％オフの特別価格でお得に買い物ができます。イクスピアリでは12月31日と26年1月1日を含む年末年始も休まず営業し、営業時間は通常どおり10時から22