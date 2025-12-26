2025年のアイドルシーンを振り返ると、まず思い浮かぶのがKAWAII LAB.の活躍だ。FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループが、それぞれの持ち味を発揮しながら、今年のアイドルシーンにひとつの流れを作り出していった。 （関連：【画像あり】KAWAII LAB. 所属グループ 2025年のライブ写真） そして、その1年の到達点として、『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）にはFRUIT