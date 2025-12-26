トヨタの高級車ブランド「レクサス」の新型電気自動車が倉敷市で公開されました。 【写真を見る】レクサス倉敷で新型電気自動車公開初代モデルから航続距離が最大20%アップ電気自動車をもっと身近に【岡山】 新型電気自動車「レクサスRZ」です。レクサス倉敷で公開された新型は、2023年発売の初代モデルから航続距離が最大20%アップしたほか、電気信号でタイヤの動きを制御するシステム導入により、快適な運転が可能になった