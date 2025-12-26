WONKが、2026年3月24日にビルボードライブ大阪公演を開催する。 （関連：新しい地図の3人がWONK、Novelbrightらとコラボライブ三昧な『ななにー』で実現したこの日限りのステージ） WONKは、2016年の1stアルバム発表以降、国内外のフェスティバル出演や海外公演、ジャンルや国境を越えたコラボレーションを重ねながらシーンを横断。本公演は、WONKにとっても特別な最新ステージとなる