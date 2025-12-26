岡山市出身の女子プロゴルファー、桑木志帆選手が、岡山済生会総合病院に寄付金を贈呈しました。 【写真を見る】岡山市出身の女子プロゴルファー桑木志帆選手が病院に寄付金患者が笑顔で過ごせるように 岡山済生会総合病院の仁熊院長に10万円の目録を手渡しました。岡山市出身の桑木選手はこれまでに国内メジャー大会を含むツアー3勝を挙げています。寄付金について、患者が笑顔で過ごせるよう活用し