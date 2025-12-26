去年10月、20代の知人女性に対し車の中で性的暴行をしたとして不同意性交等などの容疑で逮捕されていた、バレーボールVリーグ女子・倉敷アブレイズの前監督の男性について、岡山地検倉敷支部はきょう（26日）付けで不起訴処分としました。